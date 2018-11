Manovra: Bizzotto (Lega), Commissione Ue in scadenza, no a lezioni

BRUXELLES - "E' prevedibile che la Commissione europea bocci ancora una volta la nostra manovra. L'ha bocciata in via preventiva senza nemmeno vederla qualche mese fa, e quello che invece è giusto sottolineare è che questa Commissione è in scadenza" e "che tra qualche mese non ci sarà più e i commissari sono persone che oramai nei loro Paesi sono ai minimi storici". Così la capogruppo della Lega al Parlamento europeo Mara Bizzotto alla diretta Facebook ANSA Europa al Parlamento europeo a Bruxelles, alla vigilia del nuovo giudizio della commissione sulla manovra economica. "Penso a Moscovici che molti italiani conoscono, il partito socialista in Francia è al 6%, quindi lezioni o pagelle da queste personaggi non possiamo accertarli. Noi andremo avanti".

"Io ho un nome e so che piace a milioni di cittadini italiani ed è Matteo Salvini che oggettivamente è il punto di riferimento per questo fronte sovranista che vuole cambiare questa Europa. Dobbiamo convincere lui a questo punto che è già impegnato nel fronte italiano dando risultati straordinari e per certi versi imprevedibili", ha sottolineato la capogruppo della Lega al Parlamento Ue Mara Bizzotto nel corso della diretta diretta Facebook di ANSA Europa, rispondendo alla domanda sulla possibilità di candidare Salvini candidato di punta del fronte sovranista in vista delle prossime europee a maggio 2019. "La speranza mia e di tanti milioni di cittadini è che sia lui ad essere il candidato presidente della Commissione europea, perché è una persona che ha avuto il coraggio di dire che l'Europa si può cambiare, che l'immigrazione si può fermare e quindi speriamo sia cosi", ha aggiunto precisando che "quando gli ho chiesto ciò qualche mese fa lui ha detto 'Vediamo, vediamo cosa potrà succedere'". Salvini "è una persona che si sacrifica quando serve" e "mi sa che deve sacrificarsi anche questa volta".

Ultimo aggiornamento: 12:26

