Maltempo: sopralluogo Pd con eurodeputato De Castro nel bellunese

VENEZIA - Il consigliere regionale del Partito Democratico Graziano Azzalin ha compiuto un sopralluogo nel bellunese colpito dal maltempo di novembre, insieme all'onorevole Roger De Menech e all'europarlamentare e vicepresidente a Bruxelles della commissione Agricoltura, Paolo De Castro. "Siamo alla fase post emergenziale - ha commentato Azzalin - c'è bisogno di risorse, che vanno poi spese bene: gli zero euro messi a bilancio dalla Regione per la montagna non aiutano. Inoltre occorre fare presto con la ricostruzione del paesaggio, altrimenti l'esodo sarà inevitabile. C'è preoccupazione sia per la situazione attuale che per la ricostruzione, ci sono intoppi burocratici che vanno affrontati immediatamente, prima che diventino un'agonia. La questione della governance non è banale: la scelta di avere un commissario all'emergenza e ben 12 subcommissari desta più di una perplessità".

Per gli esponenti dem "le difficoltà conseguenti al disastro di fine ottobre si sommano a quelle oggettive di chi opera in montagna anche in condizioni normali. Per dare risposte concrete serve un gioco di squadra e l'Unione Europea può dare un contributo importante sia con la Politica agricola comune che con il Programma di sviluppo rurale. L'Ue ha alzato a 25mila euro la soglia dei 'De minimis', ovvero gli aiuti di Stato che non devono essere sottoposti al vaglio comunitario. È un modo per intervenire direttamente sulle zone colpite e aiutare gli agricoltori che hanno subito danni. Mentre per quanto riguarda il Fondo di solidarietà europeo - concludono De Castro, Azzalin e De Menech - dobbiamo capire se la stima dei danni fatta dalla Regione rientra nei parametri per chiedere l'accesso a queste risorse".

