Maltempo: da Ue 211 milioni a Italia per danni autunno 2019

BRUXELLES - Via libera della Commissione europea allo stanziamento di 211,7 milioni di euro all'Italia per i danni causati dal maltempo in tutto il Paese e culminati nell'alluvione a Venezia nell'autunno 2019. I fondi saranno erogati attraverso il Fondo di solidarietà dell'Ue, in un pacchetto da 279 milioni di cui beneficeranno anche Spagna (56,7 milioni), Portogallo (8,2 milioni) e Austria (2,3 milioni). L'assistenza, scrive l'esecutivo Ue, "finanzierà retroattivamente il ripristino di infrastrutture vitali, l'attuazione di misure per prevenire ulteriori danni e proteggere il patrimonio culturale, nonché le operazioni di pulizia nelle aree colpite". "Questa decisione è un altro segno della solidarietà Ue verso l'Italia e gli Stati membri che subiscono le conseguenze dei disastri naturali", ha detto la commissaria Ue per la Coesione, Elisa Ferreira, sottolineando "l'importanza" di "investire nell'azione per il clima dell'Ue per prevenire" gli effetti del cambiamento climatico.

Ultimo aggiornamento: 14 Settembre, 13:16

