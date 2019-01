Maltempo: Ciambetti portavoce regioni Ue su gestione disastri

BRUXELLES - "Oggi inizia un percorso per riuscire a tracciare delle linee guida europee per la gestione e la prevenzione di disastri naturali a carattere transfrontaliero, un tema su cui le regioni hanno un ruolo importante in tutta Europa". Così all'ANSA il presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti, a margine dei lavori della commissione risorse naturali del Comitato Ue delle Regioni (CdR), dov'è cominciata la discussione del suo parere sulla 'Dimensione transfrontaliera della riduzione del rischio di catastrofi'.

"In questo momento i sistemi di protezione civile sono molto diversi da Paese a Paese - spiega Ciambetti - bisogna trovare il modo di parlare lo stesso linguaggio in caso di emergenza, coordinarsi in maniera chiara e creare modelli matematici utili per la prevenzione. Dovremmo anche creare delle esercitazioni a livello transfrontaliero". Il parere sarà votato dalla plenaria del CdR a giugno. Guardando poi ai danni provocati dal maltempo nell'ottobre scorso, Ciambetti ribadisce che Regione e Governo hanno presentato entro i tempi la contabilità dei danni a Bruxelles chiedendo l'attivazione del Fondo Ue di solidarietà. "Guardando all'esperienza che ho avuto nel 2010 (quando un'alluvione devastò vaste zone del Veneto. L'Ue stanziò 16,9 milioni di euro, ndr), ci vollero 4-5 mesi dalla presentazione del documento. Mi auguro che, vista anche una scadenza ormai prossima del mandato di Parlamento e Commissione Ue, ci sia una chiusura in tempi brevi".

Ultimo aggiornamento: 14:00

