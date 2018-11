Maltempo: Bizzotto (Lega), mobilitare ora fondo solidarietà Ue

BRUXELLES - "La catastrofica ondata di maltempo che ha investito il Veneto, con danni ingentissimi che sono stimabili in almeno 1 miliardo di euro, e le altre Regioni del Nord Est, impone un intervento urgente da parte dell'Europa che, attraverso l'attivazione del Fondo di Solidarietà Europeo, metta velocemente a disposizione tutte le risorse necessarie per aiutare i nostri cittadini e i nostri paesi martoriati dalla violenza dell'alluvione, delle frane e delle trombe d'aria di questi giorni". Questo l'appello dell'europarlamentare Mara Bizzotto, capogruppo della Lega al Parlamento Europeo che, con un'interrogazione urgente, chiede alla Commissione Ue "di garantire pieno e concreto sostegno a Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige messi in ginocchio dal maltempo, attraverso la mobilitazione del Fondo di Solidarietà Europeo e l'utilizzo di tutti gli strumenti di emergenza contemplati a livello comunitario".

"Già nel 2010 la Ue era intervenuta con il Fondo di Solidarietà a sostegno del Veneto alluvionato, ed oggi siamo di fronte ad una situazione persino peggiore che coinvolge gran parte del nostro territorio e che ricorda drammaticamente il disastro del 1966", ricorda Bizzotto. "Il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e il Trentino Alto Adige hanno l'impellente necessità di avere a disposizione, da parte dello Stato e dell'Europa, strumenti e finanziamenti straordinari che serviranno per aiutare le popolazioni, mettere in sicurezza i nostri paesi, riparare i pesantissimi danni causati dall'emergenza maltempo e programmare un grande piano di manutenzione del nostro territorio", conclude la capogruppo leghista al Parlamento europeo che ha seguito in prima persona a Bruxelles il complesso iter burocratico che ha portato l'Ue ad intervenire economicamente a sostegno del Veneto in occasione dell'alluvione del 2010.

Ultimo aggiornamento: 10:41

