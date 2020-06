Maltempo: a Italia 212 milioni dal fondo di solidarietà Ue

BRUXELLES - "La Commissione europea propone un sostegno finanziario di 279 milioni di euro a favore di Portogallo, Spagna, Italia e Austria, per fornire aiuto alla popolazione di diverse regioni in questi quattro paesi colpiti da catastrofi naturali nel 2019. Questo finanziamento si aggiunge agli 800 milioni per il 2020 disponibili nell'ambito del Fondo di solidarietà dell'Ue". Lo ha detto una portavoce dell'esecutivo comunitario, precisando che "all'Italia vanno 212 milioni" e che "la proposta della commissione verrà inviata al parlamento e al Consiglio".

In particolare all'Italia vanno "211,7 milioni di euro, essendo stata colpita da eventi meteorologici estremi da nord a sud a fine ottobre e novembre 2019, causando gravi danni da inondazioni e frane e culminando con le inondazioni di Venezia".

