Lufthansa fa concessioni a Bruxelles per ottenere l'acquisizione parziale di Ita

ROMA - Lufthansa avrebbe offerto delle "concessioni" all'Antitrust Ue, tra queste quelle sugli slot di Linate, per avere il via libera all'acquisizione di una quota del 41% di Ita Airways attraverso un aumento di capitale di 325 milioni di euro. Lo riferisce Bloomberg, citando fonti vicine al dossier e spiegando che l'offerta della compagnia tedesca arriva a pochi giorni dalla scadenza della prima fase dell'indagine Ue nell'operazione, prevista per il 15 gennaio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA