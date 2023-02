Lollobrigida, sistema Italia è stato criminalizzato in Ue

BRUXELLES - "La ragione per la quale sono qui con voi è perché in questi mesi a causa di errori gravi il sistema Italia è stato criminalizzato o considerato attore di atteggiamenti che non sono imputabili nè ai presenti nè alla nostra nazione. Si è puntato l'indice nei confronti dell'Italia e credo che si debba reagire in maniera coesa". Così il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida durante il suo incontro con la delegazione italiana degli eurodeputati all'Eurocamera.

"E' opportuno quindi che il governo sostenga tutta la delegazione italiana in Europa in una reazione che salvaguardi l'immagine dell'Italia", ha aggiunto il ministro Lollobrigida che ha spiegato: "Oggi pomeriggio incontrerò i top player del settore economico italiano con la richiesta di avere più sostegno a livello di azione e cooperazione per il rafforzamento della nostra economia". "Dobbiamo guardare anche all'esempio delle altre nazioni che si presentano ai tavoli in maniera più coesa", ha concluso il ministro.