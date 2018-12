Libia: Ue, attacco contro istituzioni sovrane inaccettabile

BRUXELLES - L'attacco contro il ministero degli esteri libico nel giorno di Natale, oggi rivendicato dall'Isis, è "un'ulteriore minaccia alla già fragile situazione di sicurezza a Tripoli", e "questo e simili attacchi contro le istituzioni sovrane della Libia sono inaccettabili". Così un portavoce dell'Alto rappresentante Ue Federica Mogherini, ricordando che l'Ue "continua a sostenere gli sforzi del rappresentante speciale dell'Onu per attuare il Piano d'azione ricalibrato per andare avanti con la transizione e mettere fine alla crisi politica in Libia". Per questo, conclude il portavoce, "ci aspettiamo che tutti gli attori libici legittimi si uniscano verso questo obiettivo mettendo davanti per primi gli interessi del popolo libico" per assicurare un "Paese in pace, stabile e sicuro".

Ultimo aggiornamento: 14:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA