Libia: portavoce Borrell, mai annunciato una missione

BRUXELLES - "Al momento non possiamo confermare gli impegni dell'Alto rappresentante Ue Josep Borrell che vadano oltre le prossime ore". Così uno dei portavoce della Commissione europea a chi gli chiedeva ragguagli sulla possibile missione europea in Libia. "Per quanto riguarda la missione da parte nostra non è stata annunciata alcuna missione - ha precisato -. L'Alto rappresentante Ue è in contatto costante con tutti i partner rilevanti per chiedere a tutte le parti che si impegnino per una soluzione politica" in Libia.

Ultimo aggiornamento: 12:09

