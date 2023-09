Lenarcic: "Richieste per la protezione civile aumentate del 400%, servono risorse"

STRASBURGO - "Il meccanismo di protezione civile dell'Ue lavora già a pieno livello, in due anni le richieste di assistenza sono aumentate del 400% e le risorse sono utilizzate al limite, a breve potremmo non essere più in grado di accorrere in aiuto dove necessario". Lo ha detto il commissario europeo per la Gestione delle crisi, Janez Lenarcic, intervenendo nel dibattito sui disastri naturali che hanno colpito l'Europa alla sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo.

"Dobbiamo continuare a rafforzare la nostra capacità di risposta ai disastri", ha sottolineato Lenarcic, indicando la necessità di potenziare "la riserva rescEu" e di aumentare le risorse dedicate nella revisione del bilancio Ue.

La scorsa estate, a causa del caldo record, nell'Ue ci sono stati "62 mila morti", ha detto Lenarcic. "In Grecia ci sono stati incendi che sono stati i più ampi mai registrati in Europa", ha poi aggiunto.