Lega-M5S compatti bocciano stretta su gruppi politici al PE

BRUXELLES - Lega e M5s hanno votato in modo compatto oggi al Parlamento europeo bocciando due emendamenti ad un testo che avrebbero introdotto una stretta sui gruppi politici. Gli eurodeputati del Pd (con due eccezioni) e tutti quelli di Forza Italia hanno votato a favore degli emendamenti. Nella geografia del voto all'Eurocamera il gruppo dei Liberali (Alde) si è spaccato in due, mentre hanno tenuto i Popolari e gli S&D che hanno votato a grande maggioranza per gli emendamenti. La stretta sui gruppi politici non è passata per una manciata di voti in quanto serviva la maggioranza qualificata. Ad esprimersi contro - come Lega e M5S - anche gli eurodeputati del gruppo dei Conservatori Ecr, dei Verdi e della Sinistra Unitaria Europea (Gue/Ngl). L'emendamento 86 avrebbe dato la possibilità al Parlamento, "a maggioranza dei membri che lo compongono" e su raccomandazione della Conferenza dei Presidenti" di determinare se un gruppo sia stato costituito secondo affinità politica" o meno.

