Lazio: Capriccioli (+E), ok legge partecipazione politiche Ue

ROMA - "Il Consiglio Regionale del Lazio ha approvato oggi una proposta di legge a mia prima firma che modifica la precedente normativa in materia di partecipazione della Regione Lazio al processo di formazione e di attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea". Così in una nota il presidente della commissione Affari europei del Consiglio regionale del Lazio Alessandro Capriccioli (+Europa Radicali), in una nota. "Fin troppo spesso le persone percepiscono l'Unione come un'entità astratta - aggiunge - questa legge ha l'obiettivo di avvicinare i cittadini del Lazio all'Europa, facendo sì che il Consiglio acquisisca protagonismo e centralità nei rapporti della Regione con l'Ue. Inoltre, le modifiche approvate oggi individuano strumenti per coinvolgere i cittadini - afferma ancora - affinché prendano conoscenza delle opportunità e dei diritti che l'appartenenza all'Unione gli attribuisce: l'introduzione di un nuovo titolo dedicato al sostegno della promozione della conoscenza, delle politiche e delle attività dell'Unione Europea, della storia dell'integrazione europea, dei diritti e dei doveri derivanti dall'essere cittadini europei, va proprio in questa direzione. Come accade dall'inizio di questa legislatura, anche in questo caso c'è stato un lavoro corale e trasversale - conclude Capriccioli - che ha permesso di raggiungere un importante risultato per il Lazio".

