Lazio: 9,5 mln a 179 progetti artigianato-economia creatività

ROMA - Sostenere l'economia creativa del Lazio - che vale poco meno del 9% del valore aggiunto prodotto nella nostra Regione, con 14,9 miliardi di euro di valore prodotti e 204mila addetti - e promuovere la nascita e la crescita in tutto il territorio regionale, di nuove imprese di questo settore, dalle startup alle piccole aziende, alla grande industria. Questo lo scopo dei tre bandi - "Creatività 2020", "Fondo per startup creative e culturali" e "Interventi per l'Artigianato" - dei quali oggi l'assessore allo Sviluppo Economico, Gian Paolo Manzella, ha premiato i 179 progetti vincitori che si sono aggiudicati finanziamenti per 9.487.952 euro e che generano investimenti complessivi per 15.726.688 euro. Per quanto riguarda il bando "Creatività 2020", uno degli otto del pacchetto Reindustrializzazione lanciato dalla Regione, era pensato, tra le altre cose, per stimolare la collaborazione tra imprese (dalle micro alle grandi) e Organismi di Ricerca e Diffusione della Conoscenza per lo Sviluppo, la produzione e la distribuzione di prodotti Cross-Mediali, per la post produzione digitale e per lo sviluppo di applicazioni digitali anche nel campo della medicina, della salute e del benessere personale. Sono 49 i progetti premiati, per 11,6 milioni di investimenti, di cui 6,5 milioni di contributi da parte della Regione (fondi Por-Fesr 2014-2020); coinvolte in tutto 56 imprese e 11 organismi di ricerca. Il bando "Fondo per startup creative e culturali" è stato pensato per sostenere la nascita e/o lo sviluppo di imprese nel settore delle attività culturali e creative e in particolare nei settori audiovisivo, editoria, tecnologie applicate ai beni culturali, artigianato artistico, design, architettura e musica, cofinanziandone i costi di avvio e di primo investimento. In tutto 17 i progetti premiati oggi; poco meno di 500.000 euro i contributi erogati per investimenti complessivi per 665.000 euro. Quanto ai settori dei progetti: 5 sono di artigianato artistico, 1 design, 2 audiovisivo, 4 tecnologie applicate ai beni culturali, 3 editoria e 2 musica. Infine, per quanto riguarda il bando "Interventi per l'Artigianato" - pensato per potenziare la produttività, la competitività, la creatività e l'innovazione delle imprese artigiane - sono 113 i progetti premiati (per quanto riguarda i settori, 11 sono dell'artigianato artistico, 4 di agricoltura e ambiente, 2 audiovisivo, 6 design, 32 edilizia, 9 impiantistica, manutenzione, riparazione, 35 produzione artigianale e 14 servizi). Il contributo complessivo regionale erogato è stato di circa 2,5 milioni di euro che vanno a generare in tutto 3,4 milioni di investimento. Per questo bando merita ricordare che era prevista una premialità per progetti che comportassero l'assunzione di giovani under 35; sono 13 i progetti che ne hanno beneficiato. "Da 10 anni con il presidente Nicola Zingaretti puntiamo sulle imprese creative, in particolare sul rapporto tra creatività e artigianato. Prima alla Provincia di Roma e poi alla Regione Lazio abbiamo impostato programmi su questo punto e investito risorse, molto spesso europee. Oggi, a testimoniare questo processo, c'è anche un assessore con delega a 'Lazio creativo'. Il nostro obiettivo è stato ed è chiaro: mettere la parola creatività 'dentro' la politica e l'amministrazione in maniera permanente. Semplicemente perché passa da qui un elemento fondamentale della qualità dello sviluppo regionale e della crescita economica". Così l'assessore Manzella durante il suo intervento. "Il futuro - ha aggiunto - è nella 'contaminazione', nel far parlare insieme linguaggi diversi, nel far lavorare insieme settori tradizionali e settori innovativi, nel portare i valori creativi dentro la Pubblica Amministrazione. Questa è la chiave dello sviluppo di una vera società dell'innovazione. E noi come Regione abbiamo tutti i numeri per stare tra le grandi Regioni innovative: da una forza dell'industria creativa a un grande bacino universitario sino a una grande tradizione artigiana. Nel futuro bandi ancora più semplici, voucher per promuovere collaborazioni tra artigiani e creativi e un sostegno ai vincitori dei nostri bandi per 'fare rete' e continuare a lavorare insieme".

