Latte: manifestazioni a Cremona e Malles contro misure Ue

BRUXELLES - Si terranno il 7 maggio a Cremona e a Malles, in Val Venosta, le manifestazioni italiane dello European Milk Board (Emb), i produttori di latte contrari agli strumenti scelti dall'Ue per far fronte al calo dei prezzi alla stalla nell'epidemia del Covid-19. L'organizzazione chiede un regime coordinato a livello Ue di incentivi per ridurre la produzione ed è contraria all'aiuto all'ammasso privato e alle altre misure proposte dalla Commissione europea, come la possibilità di pianificare l'offerta.



Secondo l'Emb, la programmazione della produzione, che è già applicata in alcuni paesi come la Francia, risulterà "inefficace" perché "non coordinata a livello europeo". Secondo gli ultimi dati dell'Osservatorio del mercato del latte della Commissione europea, da marzo 2020 rispetto a marzo 2019 (-6,9%) in Italia si è avuta la più cospicua diminuzione dei prezzi del latte crudo.



Ultimo aggiornamento: 6 Maggio, 16:17

