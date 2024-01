La Repubblica Ceca "deve fare passi concreti per adottare l'euro"

ROMA - È arrivato il momento per la Repubblica ceca di avviare i "primi passi concreti" verso l'adozione dell'euro. Lo ha detto il presidente della Repubblica Petr Pavel nel suo discorso di Capodanno, come riferisce l'agenzia locale Ctk.

"Dopo tutti questi anni è giunto il momento di iniziare a compiere passi concreti che ci portino a rispettare questo impegno: nonostante le infinite discussioni sui vantaggi e gli svantaggi dell'euro per un Paese con una politica aperta ed esportatrice orientata all'economia, situata nel centro dell'Europa, la moneta unica è il futuro logico", ha osservato Pavel. Lo scorso novembre il quotidiano ceco Hospodarske noviny ha riferito che i ministeri stavano discutendo se il governo avesse dovuto iniziare a prendere provvedimenti per adottare la moneta unica.

Secondo un rapporto del Ministero delle finanze e della Banca nazionale ceca il Paese probabilmente rispetterà alcuni dei criteri di Maastricht per l'adozione dell'euro già quest'anno. L'attuale governo di centrodestra dell'alleanza Insieme non ha in programma di adottare l'euro entro il 2025, quando in Repubblica ceca si terranno le prossime elezioni generali. Allo stesso tempo l'esecutivo si impegna a soddisfare i criteri di Maastricht il prima possibile.