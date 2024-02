La relazione Letta sul mercato unico verrà presentata al vertice europeo di aprile

ìBRUXELLES - Enrico Letta presenterà al vertice europeo speciale del 17 aprile la relazione di alto livello che sta elaborando su richiesta del Consiglio sul futuro del mercato unico europeo. È quanto si apprende da fonti informate. Letta è stato invitato al parlare domani alla riunione degli ambasciatori dei 27 a Bruxelles (Coreper) e questa mattina ha partecipato all'European Industry Summit ad Anversa con le imprese, assieme alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Attualmente l'ex premier italiano sta concludendo il giro delle capitali. È atteso domani a Copenaghen, poi sarà in Polonia, Austria e Slovacchia. Nel rapporto di alto livello, dalle anticipazioni che trapelano, si afferma che l'Ue dovrebbe avanzare su dimensioni importanti come le telecomunicazioni, la finanza, l'energia e la difesa diventando più indipendente e autosufficiente grazie all'innovazione, fondamentale per avere successo in questa transizione. Tuttavia, le transizioni digitale e verde avrebbero un costo, quindi è essenziale esplorare opzioni di finanziamento attraverso pilastri nazionali, privati e pubblici. A questo proposito sono importanti gli aiuti statali e l'unione del mercato dei capitali. C'è anche la necessità di snellire la burocrazia, facilitare le autorizzazioni, armonizzare la tassazione per favorire la crescita (soprattutto per le pmi) e promuovere non solo la libertà di movimento ma anche la libertà di restare (evitando la fuga dei cervelli).