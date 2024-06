La premier estone Kallas verso il ruolo di Alto rappresentante a Bruxelles

VILNIUS - Il nome dell'attuale prima ministra estone, Kaja Kallas, come candidato alla carica di Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera del nuovo gabinetto di Ursula Von der Leyen starebbe incontrando sempre maggiori consensi tra le elite politiche di Bruxelles. Lo annuncia oggi Politico citando fonti diplomatiche anonime.

Secondo le fonti della testata, decisiva sarà una cena informale prevista per il prossimo 17 giugno. "In quanto donna liberale e leader di un Paese dell'Europa orientale, Kallas sarebbe una scelta ideale per i liberali che stanno cercando il successore di Josep Borrell", ha affermato una fonte di Politico.