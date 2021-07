La Commissione deferisce l'Italia alla Corte Ue per l'arsenico nelle acque del Lazio

Venerdì 9 Luglio 2021, 16:01 - Ultimo aggiornamento: 9 Giugno, 18:05

BRUXELLES La Commissione ha deciso di deferire l'Italia alla Corte di giustizia per mancato rispetto della direttiva sull'acqua potabile, "poiché da molto tempo in alcune zone della provincia di Viterbo, in Lazio, i livelli di arsenico e fluoruro nell'acqua potabile superano i valori parametrici stabiliti dalla direttiva sull'acqua potabile: ciò può danneggiare la salute umana, in particolare quella dei bambini". Sono 6 le zone con livelli di arsenico eccessivi: Bagnoregio, Civitella d'Agliano, Fabrica di Roma, Farnese, Ronciglione e Tuscania. A Bagnoregio e Fabrica di Roma sono state inoltre superate le soglie di sicurezza per il fluoruro.