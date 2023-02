La Ciliegia di Bracigliano conquista l'Igp

BRUXELLES - La ciliegia di Bracigliano è ufficialmente iscritta nel registro europeo delle denominazioni di origine protetta e delle indicazioni geografiche protette. Lo si apprende dalla Gazzetta Ufficiale dell'Ue. Questa varietà di ciliegia è prodotta in Campania, nella zona geografica che tocca diversi comuni delle province di Salerno e Avellino: Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Castel San Giorgio, Cava de' Tirreni, Fisciano, Mercato San Severino, Pellezzano, Roccapiemonte - per quanto riguarda la provincia di Salerno -, e Contrada, Forino, Montoro, Moschiano per quella di Avellino.