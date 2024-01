L'Ue inserisce il leader politico di Hamas a Gaza Yahya Sinwar nella lista dei terroristi

BRUXELLES - Il Consiglio Ue ha deciso di aggiungere Yahya Sinwar, leader politico di Hamas a Gaza, alla lista dei terroristi. "La decisione fa parte della risposta dell'Ue alla minaccia rappresentata da Hamas e ai suoi attacchi terroristici brutali e indiscriminati contro Israele il 7 ottobre 2023", si legge in una nota. Le sanzioni nei confronti di Sinwar entreranno in vigore da oggi. Il leader di Hamas è ora soggetto al congelamento dei suoi fondi e di altre attività finanziarie nei Paesi europei. Gli operatori legati all'Ue e ai 27 Stati membri non possono inoltre mettere a sua disposizione fondi e risorse economiche.

Il ministro dell'Energia israeliano Israel Katz ha definito la decisione "moralmente giusta". La mossa - ha aggiunto Katz ringraziando Bruxelles - è anche "il risultato dell'azione diplomatica di strangolare le risorse di Hamas, di delegittimarla e impedire ogni sostegno". "Continueremo a sradicare le radici del diavolo ovunque rialzi la testa", ha detto.