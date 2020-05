'L'Ue contro il Covid-19', nuova rubrica su sito ANSA Europa

BRUXELLES - Offrire una panoramica completa, aggiornata e tempestiva di tutte le misure già prese dall'Ue e di quelle che verranno messe in campo nei prossimi mesi per rispondere all'emergenza coronavirus: questo l'obiettivo della nuova rubrica dal titolo 'L'Ue contro il Covid-19' realizzata nell'ambito del sito ANSA Europa e da oggi consultabile online.

Un'iniziativa che è stata accolta con favore dal presidente dell'Europarlamento David Sassoli e dal commissario Ue per l'economia Paolo Gentiloni, i quali hanno ricordato l'importanza del pacchetto di misure già varato dall'Unione, una volta superate le incertezze iniziali, per fare fronte alla crisi. Ma anche quanto ancora resti da fare, soprattutto con il piano di rilancio che si sta mettendo a punto in questi giorni, per prendere "decisioni all'altezza della sfida".



"Il primo tempo è stato quello delle misure d'emergenza", ha detto all'ANSA Sassoli. "Adesso dobbiamo affrontare il 'dopo Covid' con il nuovo bilancio e il Recovery Fund. Ma occorre anche che i Paesi spendano bene le risorse che l'Ue mette a disposizione". I nuovi strumenti in arrivo, per Gentiloni, dovranno "permettere ai Paesi più colpiti e con meno margini di manovra, come purtroppo l'Italia, di rimettersi in piedi. Ma anche di costruire tutti insieme un nuovo modello di sviluppo più equo e sostenibile".



Oltre a raccogliere in tempo reale tutte le notizie sulle misure economiche e non solo con cui l'Unione combatte la battaglia contro il Covid-19, la nuova rubrica del sito di ANSA Europa pubblicherà dossier, approfondimenti e infografiche per illustrarne la portata e l'impatto. Inoltre, saranno messe a disposizione di tutti gli utenti interessati informazioni pratiche e utili per usufruire degli strumenti messi a disposizione dell'Europa per superare la crisi.

