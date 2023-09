L'inflazione nell'Eurozona scende al 4,3% a settembre

BRUXELLES - A settembre il tasso d'inflazione nell'Eurozona è sceso al 4,3% contro il 5,2% di agosto. Questa la stima flash diffusa oggi da Eurostat. Il calo stimato per settembre riporta il tasso medio d'inflazione nei Paesi della zona euro al livello più basso registrato dall'ottobre del 2021. Eurostat segnala che i prezzi dell'energia hanno registrato una diminuzione del 4,7% a settembre rispetto alla flessione del 3,3% di agosto.

Sul fronte opposto il maggior incremento è stato invece segnato dai prezzi di prodotti alimentari, bevande alcoliche e tabacchi, cresciuti dell'8,8% ma in rallentamento rispetto al 9,7% di agosto. In calo anche la dinamica dei prezzi dei servizi (più 4,7% a settembre contro il 5,5% di agosto) e dei prodotti industriali non energetici (più 4,2% contro il 4,7% del mese scorso).

Per quanto riguarda i singoli Paesi, le stime di Eurostat riportano un netto calo in Germania (dal 6,4% di agosto al 4,3% di settembre) e in Olanda, dove il tasso d'inflazione è addirittura passato in territorio negativo conn un meno 0,3% rispetto al più 3,4% di agosto. Per l'Italia il dato Eurostat indica un più 5,7 a settembre rispetto al 5,5% di agosto mentre in Francia si è passato dal 5,7% del mese scorso al 5,6%.