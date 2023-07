L'Europarlamento chiede una missione europea per i salvataggi in mare

BRUXELLES - Via libera dall'Eurocamera alla richiesta di istituire una missione globale Ue di salvataggio in mare dei migranti. In una risoluzione non legislativa adottata per acclamazione il Parlamento Ue chiede agli stati membri e a Frontex di fornire maggiore capacità in termini di navi, attrezzature e personale alle operazioni di ricerca e soccorso e di garantire un approccio più proattivo e di collaborare anche con le navi delle Ong per salvare più efficacemente le vite in mare. Nella stessa risoluzione l'Eurocamera esprime profondo rammarico e dolore per i morti nel Mediterraneo.