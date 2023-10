L'Eurocamera vota in via definitiva a favore di nuove norme per la protezione dall'amianto

STRASBURGO - Via libera finale del Parlamento europeo alle nuove norme per proteggere i lavoratori dai rischi per la salute legati all'amianto. La direttiva, già concordata con i governi Ue, è stata adottata in via definitiva con 614 voti a favore, 2 contrari e 4 astensioni. Il testo mira a ridurre l'esposizione alle fibre di amianto al livello più basso possibile: il limite obbligatorio di esposizione professionale (Oel) sarà dieci volte più basso di quello attuale, scendendo da 0,1 a 0,01 fibre di amianto per centimetro cubo (cm3), una soglia che entrerà in vigore "immediatamente, senza periodo di transizione".

Entro sei anni dall'entrata in vigore della direttiva, i Paesi membri Ue saranno chiamati a utilizzare la microscopia elettronica per aumentare la capacità di rilevare anche le fibre. Le norme prevedono anche nuovi requisiti per una maggiore protezione dei lavoratori, come dispositivi di protezione, indumenti "puliti in modo sicuro" e procedure di decontaminazione. Dopo l'adozione formale da parte dei governi Ue, la legge sarà pubblicata sulla Gazzetta ufficiale Ue ed entrerà in vigore.