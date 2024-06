L'esecutivo europeo invita Israele a un Consiglio di Associazione ad hoc

BRUXELLES - L'Unione Europea, a quanto si apprende da fonti comunitarie, ha inviato al governo Netanyahu l'invito per la convocazione del Consiglio di Associazione Ue-Israele. "A seguito dell'accordo della scorsa settimana al Consiglio Affari Esteri, ho inviato l'invito al ministro degli Esteri Israel Katz per un Consiglio di Associazione Ue-Israele ad hoc", ha scritto su X l'Alto Rappresentante Josep Borrell. Nel corso del Consiglio Affari Esteri è emersa l'indicazione di verificare il rispetto dei termini dell'Accordo di Associazione, che ha tra le condizioni per la sua legittimità il rispetto dei diritti umani da parte di entrambi le parti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA