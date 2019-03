Kyenge (Pd) lancia iniziativa al Pe, 'Venezia non deve morire'

BRUXELLES - 'Venezia non deve morire. Per una città sostenibile e green'. È il titolo della conferenza stampa che "organizziamo al Parlamento Europeo a Strasburgo martedì 12 marzo per accendere i riflettori, anche internazionali, sulle criticità che attanagliano la città di Venezia, che come estrema ipotesi rischia anche di scomparire". Lo ha detto l'europarlamentare Cécile Kyenge (Pd) presentando l'iniziativa che organizza la settimana prossima a Strasburgo.



Insieme a Kyenge, Giovanni Andrea Martini, presidente della Municipalità di Venezia, e Ida Ossi esperta di politiche comunitarie e Sergio Pascolo, urbanista, "per indicare non solo i problemi, ma anche soluzioni e prospettive a breve e media scadenza. Al centro della conferenza stampa ci saranno i temi dell'inquinamento dell'aria, del dissesto idrogeologico della laguna, dello spopolamento della città, dell'impoverimento della qualità della vita con i residenti soffocati del turismo di massa". "Da letture di atti della Municipalità di Venezia e da altra documentazione, sono emerse in modo palese queste gravi problematiche della città. Da lì l'interesse ad approfondire la questione", ha detto l'europarlamentare Cécile Kyenge, prima di aggiungere: "Ho già presentato un'interrogazione alla Commissione Europea per chiedere di contrastare l'inquinamento dell'aria a Venezia e il dissesto della laguna. Venezia rappresenta un importantissimo patrimonio per l'Italia e per il mondo che non dobbiamo assolutamente perdere".

