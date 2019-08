BRUXELLES - Il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker è dovuto rientrare dalle vacanze in Austria per sottoporsi in Lussemburgo ad un intervento d'urgenza di asportazione della cistifellea. Lo rende noto la Commissione in una nota.

Ultimo aggiornamento: 17 Agosto, 20:50

