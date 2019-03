Juncker, possibile vertice straordinario su Brexit

BRUXELLES - "Non abbiamo ancora ricevuto la lettera da Theresa May. L'Ue ha fatto tutto quanto in suo potere per adattarsi alle richieste del Regno Unito. Il Consiglio europeo si potrebbe riunire di nuovo la settimana prossima, ma la pazienza si sta assottigliando. L'Accordo di divorzio non sarà rinegoziato". Così il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker in un'intervista all'emittente tedesca Deutschlandfunk.

Juncker ha detto che non pensa che al vertice di dopodomani i 27 leader Ue possano concordare una proroga sulla Brexit. "Ci potrebbe essere la necessità di un nuovo vertice la settimana prossima", ha spiegato. "Sulla Brexit siamo nelle mani di Dio, ma anche Dio ha una pazienza che alla fine si strappa", ha aggiunto.

Ultimo aggiornamento: 11:40

