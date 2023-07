Johansson, 'con la Tunisia c'è una gestione comune dei migranti'

BRUXELLES - "Se vogliamo gestire le migrazioni ed evitare la perdita di vite umane nel Mediterraneo è assolutamente necessario lavorare con i Paesi partner e la Tunisia è un Paese partner. Non stiamo esternalizzando la responsabilità". Lo ha detto la commissaria europea agli Affari interni, Ylva Johansson, al suo arrivo al Consiglio Ue informale Interni a Logrono, in Spagna. Con Tunisi "lavoriamo insieme sulla migrazione, non è un'esternalizzazione", ha ribadito Johansson a proposito del memorandum firmato domenica a Cartagine con il Paese nordafricano.