Italiani producono 489 kg di rifiuti l'anno, media Ue è 486

BRUXELLES - Gli italiani producono 489 chili di rifiuti urbani l'anno, dato di poco superiore alla media europea di 486. Lo rende noto Eurostat, ricordando che il dato è riferito al 2017 e non è cambiato in modo sostanziale dal 2016, mentre è in calo del 7% rispetto al picco di 525 chili di rifiuti per cittadino europeo registrato nel 2002. I danesi producono più rifiuti di tutti (781 chili), mentre tra le grandi economie europee solo il Regno Unito (468 chili) ne produce meno della Penisola. Romania, Polonia e Repubblica ceca sono i paesi in cui si producono meno rifiuti urbani pro-capite. Eurostat ha raccolto dati, tutti abbondantemente sopra la media Ue, anche in Norvegia (748 chili), Svizzera (706) e Islanda (656).

Ultimo aggiornamento: 22 Agosto, 14:52

