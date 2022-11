Italia chiede inserimento AV Milano-Monaco in Ten-T Ue

BRUXELLES, 17 NOV - Nel pacchetto di emendamenti presentato in commissione trasporti del Pe "ho proposto di inserire la realizzazione dell'alta velocità ferroviaria tra Milano e Monaco di Baviera nelle reti strategiche transeuropee Ten-t, attualmente in fase di revisione. Significherebbe poter viaggiare in meno di tre ore tra due importantissime capitali economiche europee, in modo sostenibile per l'ambiente e a costi contenuti". Lo ha annunciato l'europarlamentare Fi-Ppe Massimiliano Salini, membro della Commissione Trasporti e Turismo del Parlamento europeo.