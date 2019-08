Intervento Juncker riuscito, ma non parteciperà al G7

BRUXELLES - Il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker non parteciperà al G7 di Biarritz. Dopo l'intervento chirurgico per l'asportazione della cistifellea, "avvenuto con successo" nel fine settimana, il presidente dell'Esecutivo comunitario è in in ospedale, e su "suggerimento dei medici" non potrà viaggiare. Juncker ha preso contatto con il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk e quello francese Emmanuel Macron per quanto riguarda il G7. Lo ha spiegato la portavoce della Commissione Ue Natasha Bertaud. Al G7 Juncker avrebbe dovuto incontrare per la prima volta il premier britannico Boris Johnson, per parlare della Brexit. La scadenza del mandato di Juncker è previsto per il 31 ottobre, mentre dal primo novembre è previsto l'insediamento di Ursula von der Leyen.

Ultimo aggiornamento: 13:32

