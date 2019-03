BRUXELLES - L'eurodeputata Pd Cécile Kyenge ha presentato un'interrogazione scritta alla Commissione europea per chiedere di contrastare l'inquinamento atmosferico a Venezia e il dissesto della laguna. "I livelli di inquinamento della città di Venezia sono preoccupanti", si legge nell'interrogazione, e questo è "dovuto all'aumento di natanti con motori marini obsoleti e inquinanti non controllati in assenza di normative adeguate". Nell'interrogazione si chiede alla Commissione quali provvedimenti intenda prendere affinché il governo italiano, il comune di Venezia e gli enti locali coinvolti provvedano a "intervenire per la normazione e il controllo delle emissioni nocive agli abitanti", oltre che a "obbligare le grandi navi a usare in laguna combustibili e tecnologie adeguate a ridurre le emissioni nocive". L'interrogazione chiede anche provvedimenti per sollecitare le autorità competenti a "obbligare urgentemente l'Autorità portuale di Venezia a produrre la Via (Valutazione impatto ambientale) e la Vas (Valutazione ambientale strategica) prima di iniziare il loro progetto e qualsiasi altro intervento in laguna".



