BRUXELLES - È stato inaugurato l'Ufficio europeo per l'intelligenza artificiale che svolgerà un ruolo cruciale nell'attuazione dell'AI Act, il nuovo sistema di regole di prossima adozione per lo sviluppo, l'immissione sul mercato e l'uso dei sistemi di IA in Europa.

L'Ufficio, che opererà sotto la direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie, ha il compito di sviluppare le competenze e le capacità dell'Unione nel campo dell'Ia e di contribuire all'attuazione della norme in materia in una struttura centralizzata.

In particolare, l'Ufficio dovrà applicare e supervisionare le nuove norme per i modelli di Ia per finalità generali, inclusi l'elaborazione di codici di condotta per dettagliare le regole, il ruolo nella classificazione dei modelli con rischi sistemici e il monitoraggio dell'effettiva attuazione e conformità al regolamento.

A questo riguardo, l'Ufficio potrà richiedere documentazione, condurre valutazioni dei modelli, indagare in caso di segnalazioni e richiedere ai fornitori di adottare misure correttive. Sarà inoltre garantito il coordinamento della politica in materia di Ia e la collaborazione tra le istituzioni, gli organi e le agenzie dell'Ue coinvolti, nonché con gli esperti e le parti interessate. In particolare, fornirà un forte legame con la comunità scientifica per sostenere l'applicazione della legge, fungerà da punto di riferimento internazionale per esperti indipendenti e organizzazioni di esperti e faciliterà lo scambio e la collaborazione con istituzioni simili in tutto il mondo.