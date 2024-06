In vigore le nuove regole Ue sul riuso dataset per alimentare l'intelligenza artificiale

BRUXELLES - Sono entrate in vigore le nuove regole dell'Ue per rendere disponibili per il riutilizzo un maggior numero di set di dati pubblici. Lo comunica la Commissione europea in una nota. Questi "dataset ad alto valore" contengono informazioni su sei aree tematiche stabilite dalla direttiva Open Data: geospaziale, osservazione della terra e ambiente, meteorologica, statistica, imprese e mobilità.

Le nuove regole, evidenza Palazzo Berlaymont, hanno il potenziale per generare importanti benefici sociali ed economici, alimentando nuovi prodotti e servizi innovativi come le applicazioni di intelligenza artificiale. Gli insiemi di dati di alto valore nel settore meteorologico, ad esempio, possono essere utilizzati per produrre migliori previsioni del tempo e le relative applicazioni. Le aziende agricole potrebbero sfruttare le immagini satellitari, i dati meteo e le informazioni sulla salute del suolo per implementare tecniche di agricoltura di precisione, aumentando così la resa e riducendo gli sprechi. Il portale ufficiale dei dati europei è la risorsa più ampia per accedere ai dati aperti. Comprende più di 1,7 milioni di set di dati provenienti dalle istituzioni e dalle agenzie dell'Ue e dagli Stati membri. I set di dati di alto valore saranno disponibili gratuitamente in formato leggibile dalla macchina, accessibili tramite un'interfaccia di programmazione delle applicazioni (API) e, se del caso, come download di massa.