Ilva: Emiliano, battaglia per decarbonizzazione passa da Ue

BRUXELLES - "La battaglia che abbiamo fatto per contrastare l'inquinamento dell'Ilva e che stiamo continuando a fare, passa dall'Ue e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo che ha condannato l'Italia per non avere tutelato la salute dei cittadini pugliesi e tarantini". Così il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, dopo che in commissione ambiente del Comitato europeo delle Regioni è cominciata la discussione del suo parere sulla Strategia dei cambiamenti climatici dell'Ue.

"Oggi abbiamo parlato di controllo del clima per un pianeta pulito, produttivo, che metta al centro le persone. È chiaro che questo significa cambiare le politiche nel loro complesso, ma l'Ue può essere leader di questo cambiamento", ha detto. "La Puglia è il punto di riferimento delle regioni europee con questo parere, e ringrazio il Pse che mi ha dato fiducia, cosa non facile visto il clima politico che ho attorno in Italia", ha continuato il governatore, secondo cui il suo parere "può cambiare la storia del mondo, assieme alle decisioni che il Parlamento europeo dovrà adottare". "Ci stiamo battendo da anni per cambiare la visione del governo italiano, affinché promuova immediatamente la decarbonizzazione delle industrie", ha continuato Emiliano, che ha chiesto per l'Ilva di "iniziare subito con la decarbonizzazione, l'eliminazione dell'immunità penale - perché non può esistere un'industria che non opera nel pieno rispetto della legge e dei diritti inviolabili delle persone - e il risarcimento da parte dello stato di tutti i tarantini sopravvissuti e che hanno perso la vita".

Ultimo aggiornamento: 17:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA