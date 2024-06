PARIGI - Il Manifesto di Ventotene arriva a Parigi. A pochi giorni dalle elezioni Ue, l'associazione di promozione sociale La Nuova Europa porta nella capitale di Francia la lettura scenica del Manifesto di Ventotene. Il reading è già stato rappresentato nel 2022 a Ventotene, nell'ambito del Ventotene Europa Festival, e al Teatro dell'Elfo di Milano, in occasione del centenario della marcia su Roma; nel 2023 al Teatro Sociale di Bergamo, tra le iniziative di "Bergamo-Brescia Capitale della Cultura"; nel 2024 (18 marzo) nella prestigiosa sede della Biblioteca del Parlamento di Bruxelles. Ora è la volta di Parigi, in un evento organizzato domani dalla Maison de l'Italie, in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura.

Obiettivo? Richiamare l'attenzione sull'imminente appuntamento elettorale in programma in tutta Europa dal 6 al 9 giugno nonché interessare i giovani al primo voto: a loro ci si rivolge direttamente con la lettura organizzata al Liceo italiano Leonardo Da Vinci, mercoledì. La selezione dei testi è a cura di Piero Graglia, professore di Storia delle Relazioni Internazionali all'Università degli Studi di Milano, biografo di Altiero Spinelli e membro del Comitato scientifico dell'associazione La Nuova Europa, che nel reading avrà anche il ruolo di narratore.

Nella capitale di Francia gemellata con Roma, la lettura dei brani dal Manifesto viene sceneggiata e diretta dal regista Sandro Mabellini, ed è affidata agli attori Riccardo Sinibaldi, nel ruolo di Altiero Spinelli e di Ernesto Rossi, e Vanessa Compagnucci, nel ruolo di Ursula Hirschmann. Dopo i saluti della direttrice della Maison de l'Italie Maria Chiara Prodi e del direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Parigi Antonio Calbi, l'evento sarà condotto da Roberto Sommella, presidente dell'associazione La Nuova Europa e fondatore della Scuola d'Europa, progetto di formazione alla cittadinanza europea sostenuto da ACRI, associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio.