'Il lavoro sul memorandum con la Tunisia prosegue'

BRUXELLES - "La Commissione europea è stata informata che la Tunisia ha restituito il pagamento da 60 milioni di euro" dell'esecutivo comunitario. "Questo non cambia il fatto che continueremo il lavoro sui cinque pilastri del memorandum of understanding". Lo ha detto la portavoce della Commissione Ana Pisonaro. Il pagamento "non era collegato al Memorandum", ha sottolineato. "Si trattava di un precedente programma di sostegno al bilancio che sosteneva la ripresa economica dall'emergenza Covid-19. E quando si tratta di come portare avanti l'attuazione del Mou, sono in corso contatti" e "le discussioni continuano".

La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen "continua ad avere fiducia in tutti i membri del suo collegio e, come ho sottolineato nei giorni scorsi, è concentrata sul nostro impegno sul campo, nei diversi teatri in cui siamo attivi o cerchiamo di essere attivi", ha detto inoltre il portavoce dell'esecutivo comunitario Eric Mamer, interpellato in particolare sul commissario Oliver Varhelyi che una settimana fa su X aveva invitato in maniera provocatoria la Tunisia a restituire i 60 milioni di euro inviati dall'Ue se non li volesse, come poi effettivamente fatto da Tunisi.