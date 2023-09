Il Consiglio Ue dà luce verde alla revisione della quarta rata del Pnrr

BRUXELLES - Via libera del Consiglio Ue alle modifiche apportate all'Italia ai target per la richiesta della quarta rata del Pnrr. Il piano modificato dell'Italia "riguarda 10 misure, tra cui gli incentivi per l'efficienza energetica nell'ambito del cosiddetto "Superbonus", l'aumento delle strutture per l'infanzia, lo sviluppo dell'industria spaziale e cinematografica e il trasporto sostenibile", rende noto il Consiglio Ue. La richiesta di modifica della quarta rata era stata presentata dall'Italia l'11 luglio e ha già incassato il sì della Commissione.

"Per quanto riguarda il riferimento al "rischio di ritardi" contenuto nell'odierna Relazione annuale sul Recovery Resilience Facility questa frase era già stata inserita nelle raccomandazioni specifiche per Paese di luglio all'Italia e a diversi altri Paesi. L'adozione odierna da parte del Consiglio delle modifiche alla quarta richiesta di pagamento e l'imminente revisione generale del piano mirano effettivamente a evitare il rischio di ritardi", ha spiegato un portavoce della Commissione Ue in merito all'andamento del Pnrr italiano. "Il lavoro a stretto contatto e in modo proficuo" con Roma, ha sottolineato.

"Accogliamo con favore l'approvazione odierna da parte del Consiglio delle modifiche mirate alla quarta richiesta di pagamento dell'Italia, attendiamo ora di ricevere la quarta richiesta di pagamento dell'Italia; la Commissione adotterà presto la decisione finale sull'esborso" della terza ratra attraverso una procedura di comitatologia", ha spiegato il portavoce della Commissione. "Finora l'Italia ha rispettato il calendario del piano", ha aggiunto.