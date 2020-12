Gualtieri, da Ue giudizio positivo su banche italiane

BRUXELLES - "L'Italia figura tra i Paesi che hanno compiuto progressi nel sistema bancario che oggi appare solido e non più collocato come è stato per molto tempo tra quelli con fragilità, un riconoscimento positivo che giudichiamo importante e che concorre a farci considerare positivo l'esito dell'Eurogruppo di oggi": lo ha detto il ministro dell'economia Roberto Gualtieri al termine della riunione.

Ultimo aggiornamento: 1 Dicembre, 18:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA