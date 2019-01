Global compact: Ue, ci siamo sentiti soli a sfatare falsi miti

BRUXELLES - La Commissione europea difende il suo operato sul Global compact, il patto globale delle Nazioni Unite sulle migrazioni adottato a Marrakech il 12 dicembre scorso e sostiene di avere condotto un vero e proprio "lavoro di verità" per cercare di dissipare i falsi miti e le fake news sul patto, che vari Stati membri, compresa l'Italia, non hanno sottoscritto. "A volte in questo percorso, e nella difesa di ciò che è vero da quello che è falso, ci siamo sentiti molto soli", ha spiegato il portavoce della Commissione europea Margaritis Schinas, precisando di "avere comunque avuto qualche sostegno importante", senza tuttavia voler "menzionare i leader", ma "questa è l'Europa", ha aggiunto.

