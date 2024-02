Gli agricoltori europei incontrano von der Leyen, De Croo e Rutte

BRUXELLES - I rappresentanti delle maggiori associazioni di agricoltori del Belgio ed europee incontreranno nel pomeriggio a Bruxelles la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, il premier belga Alexander De Croo e il premier olandese Mark Rutte. Lo fanno sapere la presidenza di turno dell'Ue del Belgio e la Copa-Cogeca, l'associazione che riunisce le cooperative agricole Ue. Il confronto arriva dopo una giornata di alta tensione a Bruxelles, dove oltre un migliaio di trattori hanno bloccato le strade del quartiere europeo mentre era in corso il vertice straordinario dei leader Ue sul bilancio comunitario.

"È giusto dire che i nostri agricoltori hanno dato prova di resilienza. Gli agricoltori possono contare sul sostegno dell'Ue: destiniamo quasi un terzo del bilancio dell'Ue e solo nel 2023 abbiamo dato un'assistenza straordinaria per 500 milioni di euro a chi è stato colpito dalla crisi. È un sostegno fondamentale. Ora collaboriamo con gli Stati membri per rispondere alle sfide immediate. Adesso dobbiamo sviluppare una road-map per il futuro, per arrivare alla neutralità climatica, il dialogo strategico è iniziato la settimana scorsa". Lo ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Il capo della Commissione europea ha poi aggiunto che Bruxelles presenterà dei piani per alleggerire le richieste amministrative criticate dagli agricoltori. Von der Leyen ha assicurato che una proposta "per lavorare sulla riduzione di questi oneri amministrativi" sarà presentata a una prossima riunione dei ministri dell'Ue.