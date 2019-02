Giovani: Cambiaghi a Bruxelles, focus su Erasmus e sport

BRUXELLES - Erasmus per lo sport, giovani e opportunità di finanziamento per un settore capace di attivare un circuito economico virtuoso che rilanci il turismo sportivo lombardo. Questi i temi principali al centro della trasferta a Bruxelles dell'assessore allo sport e ai giovani di Regione Lombardia, Martina Cambiaghi, che ha incontrato rappresentanti della Commissione europea, europarlamentari e il presidente del Comitato economico e sociale europeo, Luca Jahier.

"Abbiamo anche partecipato all'Info day del programma Erasmus plus for sport, uno strumento importante che come Regione Lombardia già conosciamo, sul quale due settimane fa abbiamo organizzato una giornata informativa", spiega Cambiaghi. "Siamo qui per capire tutte le opportunità che l'Europa ci può offrire in materia di sport, inteso come strumento per l'inclusione sociale, il rilancio dell'economia e la valorizzazione a livello turistico del territorio", aggiunge. "Abbiamo presentato tutte le politiche sportive che stiamo mettendo in atto anche in maniera propedeutica alla candidatura alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 - conclude Cambiaghi - e per illustrare la 'Lombardy sport commission', un progetto che coinvolge Regione Lombardia in cabina di regia e le camere di commercio per rilanciare il turismo sportivo lombardo".

Ultimo aggiornamento: 18:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA