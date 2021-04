Giardino Giusti a Verona tra i sette siti culturali europei più a rischio

BRUXELLES - C'è anche il giardino Giusti di Verona tra i sette siti culturali europei più minacciati da cause naturali, legate all'uomo o al cambiamento climatico, secondo la nuova lista annuale stilata da Nostra Europa, fondazione pan-europea per la promozione e la salvaguardia del patrimonio culturale in Ue, in collaborazione con la Banca europea per gli investimenti (Bei) e con il sostegno del programma Ue Europa Creativa. Esempio di giardino rinascimentale toscano, il giardino Giusti è stato colpito lo scorso anno da tre violenti temporali che ne hanno gravemente danneggiato la struttura risalente al 1570, finendo così tra i siti europei più a rischio.

La lista include anche il complesso cimiteriale di Mirogoj (Croazia), cinque isole dell'Egeo meridionale (Grecia), il monastero di Decani (Kosovo), l'ufficio postale centrale di Skopje (Macedonia del Nord), la ferrovia dell'Achensee (Austria) e la cappella con annesso eremo San Juan di Socueva (Spagna).

