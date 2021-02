Gentiloni, oggi in arrivo all'Italia 4,5 miliardi da SURE

BRUXELLES - "Oggi dalla Commissione Ue nuovo finanziamento all'Italia di 4,5 miliardi per il lavoro" nell'ambito del programma SURE di sostegno alla cig: lo annuncia su twitter il commissario all'economia Paolo Gentiloni.

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha confermato la notizia con un tweet, scritto in italiano: "Lieta di annunciare che oggi l'Italia ha ricevuto altri 4,45 miliardi in prestiti nell'ambito di Sure, lo strumento Ue che protegge i lavoratori in cassa integrazione e le imprese durante la pandemia".

