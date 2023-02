Garcia Perez, con Schlein aria fresca per la politica italiana

BRUXELLES, 27 FEB - "Elly Schlein porta aria fresca alla politica italiana e alla famiglia S&D. Suscita speranza ed entusiasmo, come abbiamo visto nella partecipazione straordinaria a queste primarie del Pd. Il suo impegno per il femminismo, l'ambiente e la giustizia sociale si connette molto fortemente con i giovani elettori e anche con persone che potrebbero essersi sentite distaccate dalla politica e dai partiti di sinistra negli ultimi anni in Italia".

Così alla stampa la capogruppo dei Socialisti e Democratici al Parlamento europeo, Iratxe Garcia Perez, dopo l'annuncio dei risultati delle primarie del Pd. "Ha carisma e coraggio, quindi sono convinto che sarà una vera alternativa all'attuale governo di estrema destra e populista. Inoltre, è un'europea nel cuore e sicuramente avremo un'ottima collaborazione sui nostri obiettivi condivisi per l'Ue", aggiunge Garcia Perez.