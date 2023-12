Fonti Ue: "Da von der Leyen sostegno all'intesa tra Roma e Tirana"

BRUXELLES - A quanto si apprende da fonti Ue, nella consueta lettera inviata dalla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ai 27 leader sullo stato dei lavori sulla gestione dell'immigrazione, l'intesa tra Italia e Albania viene definita "un modello" a cui guardare.

"Abbiamo anche assistito a importanti iniziative promosse dagli Stati membri, come l'accordo operativo tra Italia e Albania: questo è un esempio di pensiero fuori dagli schemi, basato su un'equa condivisione delle responsabilità con i Paesi terzi in linea con gli obblighi previsti dal diritto dell'Ue e internazionale", scrive von der Leyen.

La Corte costituzionale albanese però ha annunciato la sospensione delle procedure parlamentari per l'approvazione dell'accordo Rama-Meloni sui migranti, prevista per giovedì 14 dicembre. La Corte è stata chiamata in causa da due ricorsi presentati separatamente dal Partito democratico albanese e altri 28 deputati schierati a fianco dell'ex premier di centrodestra Sali Berisha. Nel ricorso si sostiene che l'intesa viola la costituzione e le convenzioni internazionali alle quali l'Albania aderisce. Ciò comporta che la ratifica parlamentare dell'accordo sia sospesa fino a quando la corte non si esprimerà con una sentenza, per la quale ha tempo 3 mesi.