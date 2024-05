Fonti europee, "pochi progressi e lenti su Ita-Lufthansa"

BRUXELLES - I progressi nelle trattative per il sì dell'Ue alle nozze tra Ita e Lufthansa sono ancora "pochi" e le parti si stanno muovendo "lentamente". È quanto apprende l'ANSA da diverse fonti europee a seguito dei nuovi impegni redatti dalle parti per rispondere all' antitrust.

Le ulteriori concessioni presentate in queste ore dalla compagnia tedesca e dal Tesoro sugli slot a Milano-Linate non sembrano al momento sufficienti e l'Ue vorrebbe anche una soluzione più solida sulle rotte a lungo raggio da Fiumicino verso Usa e Canada. Domani è attesa a Bruxelles una delegazione tedesca per incontrare la vicepresidente Ue, Margrethe Vestager.

La volontà della Commissione europea, secondo quanto spiegano le fonti, è di arrivare entro i primi giorni di giugno con un'idea chiara sulla decisione da prendere. Il termine ultimo per l'annuncio del verdetto è il 4 luglio.