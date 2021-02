Fonti, accordo sulla stretta dei viaggi in Ue

BRUXELLES - Gli ambasciatori Ue hanno dato il loro ok al testo di mediazione preparato dalla presidenza portoghese di turno che rivede la proposta della Commissione sul coordinamento per la stretta sui viaggi all'interno dell'Unione in modo più rigoroso. Le frontiere interne restano tuttavia aperte, anche se ogni Paese potrà poi varare misure nazionali aggiuntive. Verrà perciò avviata una procedura scritta di adozione che scadrà nel pomeriggio del primo febbraio. Si apprende da più fonti diplomatiche europee.

Alla riunione degli ambasciatori alcuni Paesi, tra cui principalmente la Francia, hanno chiesto di rivedere il testo della proposta sugli spostamenti dai Paesi terzi in senso più rigido. Si apprende da più fonti diplomatiche europee. La presidenza portoghese ci lavorerà nel fine settimana e la nuova bozza di testo sarà valutata lunedì.

